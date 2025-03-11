Венгрия обвинила Киев в нападении на суверенитет после атаки БПЛА на нефтепровод «Дружба»

Венгрия расценивает атаку украинских беспилотников на нефтепровод «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в обращении в соцсетях.

«Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — подчеркнул он.

При этом глава МИД не исключил, что поставки нефти возобновятся уже сегодня к вечеру, если не случится больше никаких чрезвычайных происшествий.

Около двух часов ночи украинские военные попытались тремя дронами ударить по станции «Транснефть-Дружба» в Брянской области, однако российские системы ПВО перехватили их и уничтожили. Никто не пострадал.

В начале марта Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности Венгрии, и страна примет это во внимание, когда в следующий раз ее спросят мнения по украинскому вопросу.