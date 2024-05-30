Россия воспримет поставку F-16 Украине как сигнал НАТО в ядерной сфере

Россия рассмотрит поставку Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере и знак того, что США и альянс «готовы на все». Об этом РИА «Новости» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что F-16 долго были главным средством доставки в рамках «так называемых совместных ядерных миссий НАТО».

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — пояснил Лавров.

По его словам, ситуацию на линии боестолкновения эти поставки в любом случае не изменят — самолеты «будут уничтожаться», как и другое поставляемое Украине вооружение.

Тем временем США по-прежнему сомневаются, позволять ли Украине бить американским оружием вглубь российской территории. У других стран НАТО на этот счет разные мнения: Польша, Британия и Швеция готовы позволить использование своего оружия против России, Италия и Германия — нет.