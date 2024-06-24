Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на запрет отечественных СМИ в ЕС

Захарова анонсировала ответные меры на запрет доступа к российским СМИ в ЕС

Российская сторона в ближайшее время ответит на решение ЕС запретить доступ к ряду отечественных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры», — подчеркнула дипломат.

Совет Евросоюза 24 июня опубликовал новый пакет антироссийских санкций. В него включили запрет на вещание в ЕС некоторых СМИ, среди которых РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».

Сразу после вступления в силу 14-го пакета санкций начнется проработка новых рестрикций, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.