Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею до рекордной суммы

За первые семь месяцев текущего года Россия поставила алюминий в Южную Корею на рекордные 745,7 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской таможни.

В период с января по июль южнокорейский бизнес купил 275 тысяч тонн российского алюминия, на 745,7 миллиона долларов. В денежном выражении закупки выросли в 1,7 раза, в фактическом — в 1,5 раза.

Россия в 2025 году стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею, после того как увеличила долю до 29,4% с 19,3% за аналогичный период 2024-го.

Австралия в списке экспортеров опустилась на вторую строчку, сократив присутствие на местном рынке с 27,6% до до 21,7%. Индия замыкает тройку с долей в 12,5% против 15,2% годом ранее.

Ранее китайские предприятия разместили новые заказы на российскую нефть, а в Индии спрос на сырье упал.