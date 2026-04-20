Россия учтет планы Франции по размещению ядерного оружия в Европе

Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в других европейских странах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — сказал он.

Грушко допустил, что из-за стратегии Парижа безопасность в Европе ослабнет.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов уличил президента Франции Эммануэля Макрона в желании принять участие в гонке вооружений. По его словам, этот процесс абсолютно нетранспарентный.

В начале марта официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что наращивание ядерного потенциала НАТО заставляет Россию уделять этому фактору пристальное внимание и учитывать при военном строительстве и планировании.