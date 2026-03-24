Францию уличили в желании заняться гонкой ядерных вооружений
Заявления президента Эммануэля Макрона демонстрируют желание Франции включиться в гонку ядерных вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова привел ТАСС.
«Это серьезное изменение в позиции Франции по сравнению с тем, к чему мы привыкли», — подчеркнул дипломат.
Он назвал процесс абсолютно нетранспарентным.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает ядерный потенциал, и это вынуждает Россию тщательно учитывать этот фактор в собственном военном строительстве и планировании.
Кроме того, Служба внешней разведки обнародовала планы Франции вместе с Великобританией передать Украине ядерное оружие, замаскированное под собственную разработку.