В МИД рассказали о сотрудничестве России со странами Персидского залива в сфере ИИ

Вершинин: у РФ есть потенциал партнерства по ИИ со странами Персидского залива

У России есть большой потенциал для развития сотрудничества со странами Персидского залива в области искусственного интеллекта. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Он назвал государства Персидского залива пионерами в области передовых технологий и обратил внимание, что эти страны внедряют ИИ на государственном уровне.

«Важно, что подход у партнеров комплексный — разрабатываются меры регулирования использования этой технологии», — подчеркнул дипломат

Вершинин добавил, что Россию и страны Персидского залива много объединяет в вопросах использования и внедрения передовых технологий.

Ранее депутат и многократный победитель интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман допустил, что значительную часть работы чиновников можно будет переложить на ИИ. По его мнению, технологии будут заниматься более простыми задачи, то время как сложные виды деятельности продолжат выполнять люди.