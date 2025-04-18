Депутат Вассерман: большую часть работы чиновников можно переложить на ИИ

Сейчас сложно предсказать, на что будет способен искусственный интеллект (ИИ), так как пока неясно, как его создать. Об этом заявил депутат Государственной думы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН .

«Что сделает искусственный интеллект, я гадать не берусь, поскольку пока он не создан, даже толком непонятно, как его создавать, механизмы до конца не изучены. Когда он появится — тоже непонятно», — считает Вассерман.

Однако имитаторы интеллекта уже показали, что многие умственные задачи сводятся к использованию готовых решений, а не к творческому подходу. В работе чиновников тоже есть много готовых схем, поэтому часть их обязанностей можно передать ИИ, отметил парламентарий.

Люди же, способные к творчеству и поиску нестандартных решений, скорее всего, переквалифицируются на другие, более сложные виды деятельности, где машины их не заменят, резюмировал Вассерман.