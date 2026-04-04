Россия решительно осудила новые обстрелы АЭС «Бушер»

Москва с тревогой следит за новостями об обстрелах иранской АЭС «Бушер». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликовали на сайте министерства.

В субботу Организация по атомной энергии Ирана заявила, что территорию АЭС «Бушер» атаковали США и Израиль. В результате погиб охранник.

«Решительно осуждаем это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам», — написала дипломат в комментарии.

В результате удара по району АЭС «Бушер» никто из граждан России не пострадал.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты в Иране. Есть разрушения и погибшие.