Никто из россиян не погиб и не пострадал из-за удара вблизи АЭС «Бушер»

Никто из граждан России не пострадал в результате удара по району АЭС «Бушер». Об этом ТАСС сообщили в посольстве в Тегеране.

«Среди российских граждан жертв и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Организация атомной энергии Ирана заявила, что снаряд упал недалеко от АЭС «Бушер». В результате погиб один из охранников станции, однако основные объекты остались невредимы.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты нанесут по Ирану мощные удары в ближайшие две-три недели. По его словам, атака будет такой силы, что это «отбросит Иран в каменный век».