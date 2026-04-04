При ударе по территории рядом с АЭС «Бушер» погиб охранник

ОАЭИ: снаряд упал рядом с территорией АЭС «Бушер», погиб один охранник

Снаряд упал вблизи АЭС «Бушер». Один из охранников станции погиб. Основные объекты АЭС остались неповрежденными. Об этом сообщила пресс-служба Организации атомной энергии Ирана.

«В результате ударной волны и осколков, вызванных этой атакой, одно из вспомогательных зданий станции получило повреждения и, к сожалению, один из сотрудников службы физической защиты станции погиб», — сказано в сообщении.

Основные объекты станции остались невредимы, и ее работа продолжается без перебоев.

Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня. Дипломатическая активность Штатов возросла после атак на объекты, связанные с американскими военными. В их числе — склад на острове Бубиян в Кувейте.