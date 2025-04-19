Россия разорвала соглашение со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море

Российское руководство денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата. Также стана вышла из соглашения о сотрудничестве с этими государствами в области ЧС, распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение действовало с 2007 года. Документ о денонсации подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он поручил МИД уведомить власти стран Скандинавии о решении и прекратить выплачивать ежегодный взнос в бюджет международного Баренцева секретариата.

Структуру создали в 1993 году как орган для взаимодействия властей стран региона для обеспечения устойчивого развития и расширения сотрудничества государств в ряде сфер, в том числе в экономической.

Ранее правительство Литвы согласовало разрыв договора с Россией о торговом мореплавании. Соглашение денонсировали после полного прекращения трансграничного торгово-экономического сотрудничества между странами.