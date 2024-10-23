Литва расторгла договор с Россией о торговом мореплавании

Правительство Литвы одобрило разрыв договора с Россией о торговом мореплавании

Правительство Литвы приняло решение о разрыве договора о торговом мореплавании с Россией спустя 30 лет после заключения. Об этом сообщило агентство BNS.

«Сколько еще и какие договоры остались, касающиеся чего-либо? Ведь, кажется, мы провели инвентаризацию, но все равно что-то всплывает», — заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

По словам дипломата, трансграничное торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Литвой полностью приостановили, что и дает повод для денонсации соглашения.

Документ передали на утверждение депутатам парламента Литвы. Соглашение о торговом мореплавании, подписанное двумя бывшими республиками СССР в 1993 году, предполагало, что страны будут способствовать свободе морского судоходства.

По данным МИД Литвы, оборонительные укрепления под названием «зубы дракона» установили на границе с Россией. Литовские военные проверяют, как они могут сдерживать наступающую военную технику.