Трамп заявил, что Россия доминирует на поле боя в зоне СВО

Российская армия доминирует на поле боя на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России», — отметил Трамп.

Ограничения могут коснуться банковского сектора. Также президент США допустил возможность введения тарифов против России.

Ранее Трамп заявил, что у украинских властей нет выбора — им придется пойти на мирную сделку для завершения конфликта. Он отметил, что российская сторона стремится заключить сделку и остановить конфликт. Во время встречи в Саудовской Аравии представители США и Украины намерены обсудить ключевые аспекты соглашения по урегулированию конфликта.