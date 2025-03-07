Российская армия доминирует на поле боя на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России», — отметил Трамп.
Ограничения могут коснуться банковского сектора. Также президент США допустил возможность введения тарифов против России.
Ранее Трамп заявил, что у украинских властей нет выбора — им придется пойти на мирную сделку для завершения конфликта. Он отметил, что российская сторона стремится заключить сделку и остановить конфликт. Во время встречи в Саудовской Аравии представители США и Украины намерены обсудить ключевые аспекты соглашения по урегулированию конфликта.
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