Россия расторгнет военные соглашения с 11 странами Запада

Правительство России разрешило Минобороны расторгнуть военные соглашения с рядом натовских стран, включая Германию, Польшу и Норвегию. Документ опубликовали на портале правовых актов.

Все эти международные соглашения были подписаны в 1990-е и начале 2000-х годов. Договора расторгнут с 11 западными странами — Болгарией, Германией, Польшей, Румынией, Данией, Норвегией, Великобританией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией.

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры: соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Болгарии о двустороннем сотрудничестве, подписанное в городе Софии 4 августа 1992 года; <…> соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Чешской Республики о сотрудничестве, подписанное в городе Москве 16 апреля 2002 года», — говорится в документе.

В начале декабря глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении военного сотрудничества с Канадой, Францией и Португалией. До этого в апреле Россия разорвала соглашение о сотрудничестве в Баренцевом море с Финляндией, Норвегией и Швецией.