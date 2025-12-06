Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией

В России аннулировали соглашения о военном сотрудничестве с Францией и Канадой

Правительство России прекратило действие соглашений по сотрудничеству в военной сфере с Португалией, Канадой и Францией. Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, документ размещен на сайте публикования правовых актов.

Речь идет о договорах 1989–2000-х годов. Силу утратили соглашение между правительства России и Португалии по военному сотрудничеству от 4 августа 2000 года, с Францией и Канадой от 20 ноября 1989 года.

МИД России уведомит португальскую, французскую и канадскую стороны о принятом решении.

В апреле 2025 года Россия разорвала соглашение с Швецией, Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом море.