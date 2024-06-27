Россия рассмотрит варианты ответов Западу на попытки эскалации украинского конфликта
Песков: РФ рассматривает возможность снижения уровня дипотношений с Западом
Россия рассматривает разные варианты ответа Западу на его вовлеченность в конфликт на Украине. В том числе РФ может понизить уровень дипломатических отношений с западными странами, но пока таких решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
По словам официального представителя Кремля, Россия «не может не рассматривать возможные варианты ответа» на непрекращающиеся попытки эскалации. Он назвал это «стандартной дипломатической практикой» для государства, имеющего дело с недружественными и враждебными проявлениями в свой адрес.
«Когда страны Запада открыто декларируют, что главная задача — стратегические поражение России, это не может не вызывать ответную реакцию», — считает Песков.
Россия заинтересована в первую очередь в том, чтобы со стороны Запада не исходило угроз ее безопасности, сообщил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.