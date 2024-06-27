Россия рассмотрит варианты ответов Западу на попытки эскалации украинского конфликта

Россия рассматривает разные варианты ответа Западу на его вовлеченность в конфликт на Украине. В том числе РФ может понизить уровень дипломатических отношений с западными странами, но пока таких решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

По словам официального представителя Кремля, Россия «не может не рассматривать возможные варианты ответа» на непрекращающиеся попытки эскалации. Он назвал это «стандартной дипломатической практикой» для государства, имеющего дело с недружественными и враждебными проявлениями в свой адрес.

«Когда страны Запада открыто декларируют, что главная задача — стратегические поражение России, это не может не вызывать ответную реакцию», — считает Песков.

Россия заинтересована в первую очередь в том, чтобы со стороны Запада не исходило угроз ее безопасности, сообщил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.