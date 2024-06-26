Лавров озвучил один из главных интересов России в отношениях с Западом

Лавров: интерес России заключался в отсутствии угроз со стороны Запада

Фото: РИА «Новости»

Западные страны не выражают готовность ко взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляцию выступления провела пресс-служба ведомства.

«Мы заинтересованы только в одном — чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что Запад продемонстрировал всему миру свою недоговороспособность. По словам министра, страны Европы по требованию Белого дома могут пойти на разрыв любых соглашений и норм международного права.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что Запад планирует устроить новый виток эскалации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден попытается извлечь максимальную выгоду из конфликта. Рогов добавил, что эскалацию можно пресечь, если западные государства ощутят «угрозу личных потерь».

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