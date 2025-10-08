Россия протянула руку США предложением о ДСНВ, но если американской стороне оно неинтересно, то можно обойтись и без нее. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости» .

«Россия не получала реакции США на инициативу по ДСНВ. Москва обойдется без реакции Вашингтона, если это предложение Соединенным Штатам неинтересно», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что США предлагали воздержаться от шагов по развитию стратегической системы противоракетной обороны, которую российская сторона расценит как попытку повлиять на ядерный потенциал.

«Никакого субстантивного ответа на предложение России пока не было. Оно не связано с возможной передачей Украине ракет Tomahawk», — уточнил замглавы МИД.

Дипломат подчеркнул, что появление «томагавков» в руках киевского режима не повлияет на достижение российских целей, но существенно изменит обстановку. Рябков напомнил, что использование подобного вооружения возможно только с использованием американского персонала.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение Владимира Путина по ДСНВ.