Мелех: Россия продолжит обсуждать с США защиту православных на Украине

Международное сообщество должно отреагировать на давление в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере свободы вероисповедания Михаил Мелех заявил, что Россия продолжит обсуждать необходимость защиты православных на Украине с переговорщиками США, сообщило РИА «Новости» .

Мелех отметил, что Киев оправдывает действия против церкви соображениями национальной безопасности. Дипломат назвал такую аргументацию несостоятельной и связал религиозные ограничения с более глубокими причинами украинского кризиса.

Он напомнил, что давление на УПЦ сопровождается ограничением прав русскоязычных жителей, запретом русского языка и распространением враждебной риторики. Сторонники раскольнических структур начали захваты храмов еще в 1990-х годах.

Мелех добавил, что Россия и США с довольно близких позиций рассматривают проблему сохранения традиционных ценностей и защиту христиан. При этом нет ощущения, что за океаном всерьез заинтересованы в решении этого вопроса.

«Мы в любом случае продолжим говорить с американской стороной и убеждать их в необходимости защитить права христианских верующих на Украине», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о притеснениях Украинской православной церкви.