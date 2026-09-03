Лавров рассказал о реакции Трампа, когда он узнал на Аляске о гонениях на УПЦ на Украине

Лавров: Трамп вздрогнул, когда на Аляске узнал о гонениях на УПЦ на Украине

Президент США Дональд Трамп вздрогнул, когда на переговорах на Аляске узнал от российского коллеги Владимира Путина о гонениях на УПЦ на Украине. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МИД России Сергей Лавров, его слова передало РИА «Новости» .

«Вот мы когда были с Владимиром Владимировичем Путиным на Аляске год назад, <…> президент рассказывал Трампу, что из себя представляет нацистский режим Зеленского. И когда он упомянул запрет Украинской православной церкви, Дональд Трамп не поверил, и он прям так вздрогнул», — поделился Лавров.

Министр рассказал, что после этого Трамп уточнил у госсекретаря Марко Рубио, правда ли, что на Украине запретили религию. Чиновник подтвердил информацию, на что «Трамп поцокал языком».

Лавров на ВЭФ также рассказал, как Россия ответит на закрытие Русского дома в Берлине.