Россия призвала Израиль решить конфликт на Ближнем Востоке мирным путем

Россия призвала Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке мирным путем и не ставить под удар мирное население. Информацию опубликовали на сайте МИД РФ после встречи директора департамента государственного протокола Игоря Богданова и посла Израиля Одеда Джозефа.

Во время разговора стороны обсудили условия работы загранучреждений двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Было обращено внимание израильской стороны на необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими методами, а также недопущение ударов по мирному населению, в том числе российским гражданам», — указали в публикации.

Американо-израильская военная кампания против Ирана идет пятый день. США планируют усилить удары по Исламской Республике.

Эксперты предупреждают: эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перейти в ядерную катастрофу, если США и Израиль не прекратят атаковать АЭС. Союзники рискуют спровоцировать второй Чернобыль.