Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перейти в ядерную катастрофу, если США и Израиль не прекратят атаковать АЭС в Иране. Под предлогом уничтожения ядерного потенциала Исламской Республики, союзники могут спровоцировать второй Чернобыль. Сколько шагов осталось Ирану до ядерных боеголовок и как далеко готовы зайти США — в материале 360.ru.

20 лет спустя США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке под предлогом лишения Ирана ядерного потенциала — якобы, иранцы создают ядерные боеголовки, которые потом направят против Штатов. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru напомнил, что американцы прибегают к этому методу не первый раз — обвинить страну, атаковать ее, не имея на это веских оснований. Подобное произошло с Ираком, который обвинили в создании химического оружия. И лишь спустя 20 лет признали, что это была неправда.

Обсуждение ядерного оружия у Ирана — это подыгрывание на провокацию Соединенных Штатов. Дмитрий Солонников политолог

Через 20 лет США признаются в том, что нынешняя иранская программа — это тоже неправда, и что они основывались на недостоверных разведданных, но сначала уничтожат республику.

Фото: РИА «Новости»

Моральные устои и США Солонников отметил, что США не погнушаются заразить ядерными отходами территорию Ирана и прилегающих стран, как когда-то сделали с территорией бывшей Югославии. «Соединенные Штаты могут это сделать снова, никаких моральных ограничений там не было и нет. Если они в Европе заразили территорию ядерными отходами, то могут сделать это и в Иране. Какая им разница? Другой континент, их это не волнует никаким образом. Жизни иранцев никоим образом не интересны президенту США», — заявил политолог.

Фото: Francesca Bolla/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Солонников напомнил об убитых иранских девочках, которые не имели отношения к ядерной программе. Поэтому США вряд ли испытывают моральные ограничения при ударах по АЭС «Бушер», которые могут привести к ядерной катастрофе в регионе.

Интересно АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Построена в сотрудничестве с Россией в рамках программы «Мирный атом». На станции работают российские специалисты.

Эксперт отметил, что эту войну президент США Дональд Трамп намерен выиграть любой ценой. В прошлом году 12-дневный конфликт с Ираном закончился ничем, и для Трампа это плохо, поэтому сейчас он будет по-полной доказывать, что он — «великий Трамп» и может раздавить любое государство, в том числе Иран.

Фото: Sha Dati/XinHua / www.globallookpress.com

«Если будет ощущение, что иначе добиться победы нельзя, значит будет провокация с ударами по ядерным объектам, такими, чтобы иранская территория была заражена ядерными отходами. Морально Трамп здесь ни перед чем не остановится. <...> Трамп пойдет до конца», — заявил Солонников. По мнению политолога, у Ирана два выхода: нанести США техническое поражение, либо нанести неприемлемый урон в количестве убитых американцев, чтобы дать повод вмешаться конгрессу и остановить провокацию Трампа.