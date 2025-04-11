Россия примет меры для смягчения последствий тарифной политики Трампа

Россия следит за ситуацией, связанной с тарифной политикой американского президента Дональда Трампа. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям».

«Наши экономические ведомства очень внимательно это отслеживают. Анализируют. С тем чтобы при необходимости <…> минимизировать последствия международного экономического шторма для нас», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125%, оставив 90-дневную отсрочку для других стран. После этого председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем противостоять Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что торговая война между США и КНР может уронить цены на импортные товары в России.