Россия пригрозила Великобритании ответом при эскалации ситуации со спецагентом

Россия примет зеркальные меры, если Великобритания усилит давление из-за выявления британского сотрудника спецслужб, работавшего на территории Российской Федерации. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел в связи с отзывом аккредитации у сотрудника британского посольства в Москве.

«Сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — указали в дипведомстве.

В МИД добавили, что в России не будут терпеть деятельность незарегистрированных сотрудников британских спецслужб.

Агента выявили сотрудники ФСБ. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, второй секретарь административно-хозяйственного отдела.

В МИД вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа. Российские дипломаты выразили ей решительный протест из-за обнаружения сотрудника британских спецслужб.