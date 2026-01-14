МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия получила вызов в МИД России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В МИД России вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», — сообщил представитель министерства.

Что стало поводом для вызова, в дипведомстве не уточнили. Пресс-служба посольства не комментировала эту информацию.

Долакия заняла пост заместителя главы миссии в июне 2025 года. До этого она работала в Китае и Африке.

В последний раз британских дипломатов вызывали в МИД России в марте 2025 года из-за лишения двух человек аккредитации. ФСБ нашла признаки разведывательно-подрывной деятельности со стороны членов миссии, после чего второго секретаря посольства Алкеша Одедры и супруга первого секретаря политического отдела Майкла Скиннера выслали из страны.