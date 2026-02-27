Россия фиксирует подготовку киевского режима к диверсиям на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Соответствующую информацию уже довели до Анкары, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым», — сообщил представитель Кремля.

По его словам, соответствующие данные уже неоднократно доводили до Анкары.

Ранее о подготовке терактов на этих газопроводах предупредил президент России Владимир Путин. Его выступление встревожило западные страны на фоне растущей напряженности в мире. По словам итальянских СМИ, это заявление ознаменовало начало гибридной войны.

Глава государства также заявлял, что Запад пожалеет о своих попытках нанести поражение России.