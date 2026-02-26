Речь Путина на коллегии ФСБ взволновала Запад
L’AntiDiplomatico: выступление Путина прошло на фоне растущей напряженности
Предупреждение президента России Владимира Путина на коллегии ФСБ о терактах на газопроводах ознаменовало начало гибридной войны. Кремль дал понять, что проигравший на поле боя киевский режим готов на все, сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico.
Путин поручил укрепить границы, создать новые средства защиты от киберпреступлений, предупредил о готовящихся терактах на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он подчеркнул, что конфликт принял опасный оборот, ведь проигравшая на поле боя Украина готова пойти на что угодно, даже применение ядерного оружия.
«Предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности. <…> Эта картина рисует картину гибридной войны, в которой энергетическая инфраструктура становится стратегическими целями, терроризм — инструментом конфликта, а дипломатия терпит неудачу», — заявил автор статьи.
Заседание коллегии ФСБ прошло 24 февраля. Путин призвал усилить борьбу с терроризмом и позаботиться об участниках СВО.