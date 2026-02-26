Предупреждение президента России Владимира Путина на коллегии ФСБ о терактах на газопроводах ознаменовало начало гибридной войны. Кремль дал понять, что проигравший на поле боя киевский режим готов на все, сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico .

Путин поручил укрепить границы, создать новые средства защиты от киберпреступлений, предупредил о готовящихся терактах на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он подчеркнул, что конфликт принял опасный оборот, ведь проигравшая на поле боя Украина готова пойти на что угодно, даже применение ядерного оружия.

«Предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности. <…> Эта картина рисует картину гибридной войны, в которой энергетическая инфраструктура становится стратегическими целями, терроризм — инструментом конфликта, а дипломатия терпит неудачу», — заявил автор статьи.

Заседание коллегии ФСБ прошло 24 февраля. Путин призвал усилить борьбу с терроризмом и позаботиться об участниках СВО.