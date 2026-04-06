Россия предупредила о риске катастрофы над Персидским заливом

Продолжающиеся атаки на иранскую АЭС «Бушер» грозят всему региону радиологической катастрофой. На это указали в МИД России .

«Особую обеспокоенность вызывают множащиеся безрассудные атаки на АЭС „Бушер“, которые привели к человеческим жертвам. Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД также отметили, что крайне важно не допустить подрыва сохраняющихся шансов на переговоры по урегулированию конфликта вокруг Ирана. Россия приветствует усилия ряда стран, направленные на деэскалацию напряженности и запуск диалога для нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

В субботу территория АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате погиб один из сотрудников станции. Этот случай стал уже четвертым с начала конфликта на Ближнем Востоке.