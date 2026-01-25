Россия предложила разделить электроэнергию ЗАЭС с Украиной

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, вырабатываемую Запорожской атомной электростанцией, Украина и Россия делили между собой. Об этом написало издание Politico .

Американские представители сообщили, что на этой неделе переговоры в основном касались экономики и контроля над Запорожской АЭС в Украине.

Соглашение достигнуто не было, но Россия требует от Украины совместного использования электроэнергии крупнейшей в Европе электростанции, сообщили журналисты.

«Обе стороны начинают представлять, что они могут извлечь из мира, например план процветания Украины, а также некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки», — сказал газете неназванный чиновник.

Сейчас между Европой и Россией не хватает доверия, заявил еще один собеседник издания. Нужно создать основу для новой парадигмы, которая позволит начать укреплять отношения.

Ранее директор атомного объекта Юрий Черничук заявил, что любую форму совместного управления Запорожской атомной электростанцией с Россией представить невозможно. Он напомнил, что ЗАЭС — это российский объект, который эксплуатирует компания АО «ЭО ЗАЭС» и российский персонал в соответствии с законами и нормами РФ.

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в адрес России в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин готов сотрудничать с Украиной.