Трамп заявил, что Путин работает вместе с Украиной над запуском ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в адрес России в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Такое заявление он сделал журналистам 28 декабря на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«По поводу Запорожской АЭС мы поговорили с Путиным. Он готов сотрудничать с Украиной, готов сделать ее доступной», — сказал американский президент.

Также Трамп заявил, что судьба Донбасса в рамках будущего мирного соглашения все еще остается под вопросом. Из его слов следует, что в беседе с Зеленским пока не удалось достичь консенсуса по войскам ВСУ в ДНР.