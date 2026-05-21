Латвийского депутата Росликова, заступившегося за русский язык, лишили мандата

Бывшего депутата сейма Латвии Алексея Росликова, в июне прошлого года на заседании публично заступившегося за русский язык, лишили поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания под предлогом того, что он выехал за пределы республики. Об этом он сам сообщил РИА «Новости» .

Росликов подтвердил, что находится сейчас не в Латвии, но добавил, что в Евросоюзе депутаты имеют право исполнять обязанности из другой страны.

«На что мэр города ответил, что его это абсолютно не интересует и сегодня они просто большинством голосов пойдут против закона», — добавил он.

В июне прошлого года во время дебатов о статусе русского языка Росликов перешел на него с латышского и громко сказал: «Нас больше, и русский язык — наш язык!» Служба государственной безопасности республики тогда возбудила против него уголовное дело, у него проходили обыски, самого политика задерживали.

Сейм Латвии Росликов покинул, однако не из-за скандала, а из-за избрания в городской парламент. Совмещение не разрешено местным законодательством.