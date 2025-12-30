МИД выразил протест поверенным Латвии, Литвы и Эстонии из-за дискриминации

Глав дипмиссий Латвии, Литвы и Эстонии вызвали для заявления решительного протеста из-за регламентирования деятельности российских посольств в этих странах. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест», — отметили в сообщении.

Такие меры предприняли в связи с введением их властями ограничений на хозяйственную деятельность российских посольств. В России подобные шаги расценили как противоправные и грубо нарушающие международные конвенции.

В МИД добавили, что новые требования прибалтийских стран затрудняют работу посольств. Действия Латвии, Литвы и Эстонии противоречат нормам международного права и носят дискриминационный характер. Кроме того, Россия оставила за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

В сентябре сотрудника посольства Эстонии в Москве выслали из России. Ему выразили протест в связи с решением Таллина объявить персонами нон-гранта дипломата российского посольства в Эстонии.