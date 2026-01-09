Сегодня ночью российские военные применили ракетный комплекс «Орешник» для удара по ключевым объектам на территории Украины. Реакция мировых СМИ не заставила себя ждать.

Как отметила газета The New York Times, применение ракеты стало «зловещим предупреждением» для Украины и ее западных союзников. The Guardian пишет, что запуск ракеты был «в значительной степени символическим».

«Наших врагов на Западе и Украине явно впечатлила атака ракеты по Львовской области, и они разразились истеричными статьями и заявлениями пропагандистов», — написали авторы телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Американские, европейские и украинские СМИ опубликовали множество истеричных статей. Запуск ракеты имел политическую цель, уверяют зарубежные журналисты: Кремль хочет запугать Украину и ее западных союзников, демонстрируя готовность идти на крайние меры, включая ядерные сценарии, утверждают эксперты.

Западные официальные лица, с которыми общалась газета NYT, считают это попыткой сдержать Запад от активной военной поддержки Украины.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее напомнил, что систем ПВО против «Орешника» нет. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь сравнил ночной удар «Орешником» по западу Украины со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам.