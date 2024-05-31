Россия потребовала у США ответить на вопрос о ядерном оружии в АТР

Евстигнеева: РФ требует от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Россия потребовала от США ответа на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в ряде азиатских стран. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постоянного представителя России Анна Евстигнеева, ее слова передало РИА «Новости» .

«Озабоченность у нас продолжают вызывать противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии, Токио и Сеуле о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере», — сказала она.

На прошлой неделе о вероятных планах США обострить ситуацию в Азиатском регионе также заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Он прокомментировал военно-политическую активность американской стороны в Азии — в том числе с применением ядерного компонента.

Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Штаты не собираются размещать ядерное оружие на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До этого Лавров отмечал, что Россия примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты на этой территории.