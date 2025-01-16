Россия поможет Приднестровью в вопросах газа с участием Молдавии

Песков: для помощи Приднестровью с газом нужна помощь Молдавии

Россия готова оказывать Приднестровью помощь в вопросах газа. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вместе с тем чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактования — со стороны Молдовы», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что Россия пока не слышала заявлений о готовности сделать такие шаги.

Так он прокомментировал данные в СМИ о том, что российские власти якобы оценивают возможность закупки газа на спотовых рынках Европы для возобновления газоснабжения Приднестровья.

Власти Молдавии ранее списали на приднестровских потребителей весь долг перед «Газпромом». Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский счел это провокацией.