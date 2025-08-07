Кадыров посоветовал Трампу приезжать на встречу с Путиным в Россию

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа лучше провести в России. Таким мнением в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым поделился глава Чечни Рамзан Кадыров .

Он не исключил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Было бы лучше, если бы он (Трамп — прим. ред.) приехал в Россию», — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, на переговорах стороны обсудят государственный вопрос России и Украины.

Россия и США согласовали договоренность о встрече своих лидеров и ближайшие дни, рассказал немногим ранее помощник президента Юрий Ушаков. О месте переговоров объявят позже.