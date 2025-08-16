Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия передала ему список более чем одной тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News .

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что украинские власти должны их принять.

Ранее помощник президента, глава переговорной группы со стороны России Владимир Мединский сообщал, что Киев принял только двух человек из тысячи военнопленных. Он иронично заметил, что, видимо, украинские власти боятся, что пленных бойцов ВСУ «переагитировали» в русском плену.

На Аляске завершился российско-американский саммит. Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал украинского лидера Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта с такой «могучей державой».