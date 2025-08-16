«Очень могучая держава». Трамп обратился к Зеленскому после переговоров с Путиным

Украине следует пойти на сделку для урегулирования конфликта с такой могучей державой, как Россия. Президент США Дональд Трамп заявил об этом телеканалу Fox News после переговоров на Аляске.

«Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина — прим. ред.) — нет», — заявил он.

Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться с тем, что он многое теряет в конфликте с Россией. Вопрос о сделке пока не решен, но американский лидер рекомендовал ему согласиться на нее. Президент предложил задействовать Евросоюз в этом вопросе, но признал, что решение за главой киевского режима.

Переговоры Трампа и президента России Владимира Путина прошли 15 августа в Анкоридже. Оба политика оценили встречу как очень продуктивную, но не пришли к соглашению по Украине.