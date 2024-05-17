Россия ответит Западу зеркально в случае ядерных угроз | 360°

Мир 17 мая 2024, 17:15 Россия ответит Западу зеркально в случае ядерных угроз Рябков: Россия отложит тему красных линий в вопросах ядерных угроз РИА «Новости»

Читать 360 в

Россия будет применять зеркальные меры в ответ на ядерные угрозы Запада. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

Запад привык думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы страна не знала, как поступит НАТО в той или иной ситуации.

Реклама

«Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему „красных линий“ мы отложим в сторону», — сказал Рябков.

При этом США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор признался, что позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом.

Однако Макгрегор считает, что Запад сможет применить ядерное оружие в одном случае. Россия ясно дала понять, что не хочет эскалации такого уровня, но вместе с тем предупредила — при необходимости даст ответ.