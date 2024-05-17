Россия ответит Западу зеркально в случае ядерных угроз | 360°

17 мая 2024, 17:15
Россия ответит Западу зеркально в случае ядерных угроз
Рябков: Россия отложит тему красных линий в вопросах ядерных угроз
Россия будет применять зеркальные меры в ответ на ядерные угрозы Запада. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков, сообщил ТАСС.
Запад привык думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы страна не знала, как поступит НАТО в той или иной ситуации.
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«Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему „красных линий“ мы отложим в сторону», — сказал Рябков.
При этом США и другие страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор признался, что позиция российского президента Владимира Путина по развертыванию ядерного оружия обескуражила Белый дом.
Однако Макгрегор считает, что Запад сможет применить ядерное оружие в одном случае. Россия ясно дала понять, что не хочет эскалации такого уровня, но вместе с тем предупредила — при необходимости даст ответ.
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