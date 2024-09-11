Россия ответит ядерным ударом на обстрелы ВСУ дальнобойным оружием

Предоставление ВСУ прав на обстрелы территорий России из дальнобойного оружия откроет возможность для ядерного удара. Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

Он подчеркнул, что в находящуюся сейчас на пересмотре доктрину об использовании ядерного оружия необходимо ввести термин «ядерная эскалация». Так политолог назвал шаги, которые должны убедить возможного противника о готовности России к применению тяжелого оружия.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — заявил Караганов.

Собеседник добавил, что такое сдерживание необходимо для сохранения России и ее граждан, а также для безопасности всего мира, который охватило большое количество конфликтов и есть риск, что они перерастут в третью мировую войну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия даст соответствующий ответ, если украинские боевики используют для ударов по ее территории дальнобойные вооружения.

О пересмотре доктрины по использованию ядерного оружия в конце августа объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе своего выступления он подчеркнул, что об этой работе хорошо осведомлены все американские политики.