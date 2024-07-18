РФ осудила Чехию за ужесточение требований к российским паспортам

Отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Он нацелен на ухудшение отношений между странами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью затруднить пребывание в стране российских граждан», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, мера усложняет нахождение в Чехии российских дипломатов. Таким образом Прага демонстрирует «авангард русофобской политики», обратила внимание официальный представитель МИД.

С 3 июля в Чехии начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. С обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено, указывали в чешском министерстве иностранных дел..