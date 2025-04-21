Россия надеется, что совместная работа с США по украинскому вопросу приведет к хорошему результату. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, его процитировало РИА «Новости» .

«Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты», — сказал он.

Песков объяснил, что поиск путей мирного решения не может проходить в публичном пространстве, нужно грамотно воспринимать информационные вбросы.

Также правительство России знает о позиции США по поводу невозможности членства Украины в НАТО. Российская сторона согласна с этим мнением.

Ранее источник CNN рассказал, что администрация американского лидера намерена продолжить контактировать с Россией в вопросе урегулирования украинского кризиса. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф снова встретится с российскими представителями.