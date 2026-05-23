Захарова призвала инкоров посетить место удара по колледжу в ЛНР

На фоне заявлений со стороны Запада о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было, Россия организовывает для иностранных корреспондентов посещение места атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

«Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится», — написала она.

Прозвучавшие накануне в Совбезе ООН со стороны западников заявления о том, что ВСУ не били по колледжу в Старобельске, Захарова назвала откровенной ложью.

Ранее стало известно, что число погибших при теракте в ЛНР выросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным.