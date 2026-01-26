Генерал Соболев высказал мнение, что США не намерены сокращать количество ядерного оружия

Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Виктор Соболев в беседе с ИА НСН поднял вопрос, касающийся российско-американских отношений в контексте ядерного вооружения.

Он подчеркнул, что продолжение соблюдения положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для США нецелесообразно, поскольку Вашингтон намерен усилить свои военные мощности, сосредоточившись на количественном превосходстве в области ядерных вооружений.

Такое решение США продиктовано несколькими факторами. Прежде всего, американская сторона намерена разработать концепцию первого обезоруживающего удара по России, исходя из предпосылки, что Москва имеет преимущество в численности и мощи стратегических ядерных сил. Чтобы нейтрализовать этот дисбаланс, Вашингтон предпочитает удерживать российские запасы ниже своих уровней, параллельно модернизируя собственные ядерные потенциалы.