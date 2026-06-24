Песков заявил, что ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны
Система мировой безопасности подверглась эрозии, из ее механизмов осталось только ядерное сдерживание, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях». Об этом сообщил ТАСС.
По словам Пескова, этот вид стратегических вооружений — единственное, что сейчас оберегает мир от глобальной войны, хоть и не страхует от разрастающихся локальных конфликтов. В то же время, технологии развиваются, и новые типы оружия в перспективе могут сравняться по разрушительной силе с ядерным, подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия способна оперативно и адекватно реагировать на любые внешние и внутренние угрозы. По его словам, работает государственная программа модернизации ядерной триады.