Россия не примет участие в заседании Совета мира

Представители Кремля не планируют присутствовать на первом заседании Совета мира

Представители Кремля не планируют присутствовать на предстоящем заседании Совета мира. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует», — сказал он.

Американская администрация предложила участвовать в работе Совета мира по сектору Газа представителей 50 государств, которые публично сообщали о получении приглашения от Дональда Трампа. Мероприятие состоится в Вашингтоне 19 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не посетит предстоящее заседание. Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт объясняла, что рабочий график лидера уже сформирован, поэтому Белоруссию представит глава МИД Максим Рыженков.

Ранее стало известно об отказе Польши участвовать в Совете мира. Премьер Дональд Туск отмечал, что его не устраивает неопределенность со статусом и целями нового международного органа.