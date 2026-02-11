Польша отказалась войти в состав Совета мира по Газе

Премьер Польши Дональд Туск отказался вступать в Совет мира по сектору Газа, организованный президентом США Дональдом Трампом. Его слова привело польское издание Gazeta.pl .

Глава правительства республики заявил, что его не устраивает неопределенность с целями и статусом нового органа.

«Если обстоятельства изменятся таким образом, что позволят присоединиться к работе этого совета, мы не исключаем ни одного сценария», — добавил он.

Кроме того, в первом заседании организации, которое пройдет в Белом доме 19 февраля, не примет участия Александр Лукашенко, хотя Белоруссия подписала необходимые документы. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт объяснила это его плотным графиком — приглашение пришло слишком поздно.