Польша отказалась войти в состав Совета мира по Газе
Премьер Польши Дональд Туск отказался вступать в Совет мира по сектору Газа, организованный президентом США Дональдом Трампом. Его слова привело польское издание Gazeta.pl.
Глава правительства республики заявил, что его не устраивает неопределенность с целями и статусом нового органа.
«Если обстоятельства изменятся таким образом, что позволят присоединиться к работе этого совета, мы не исключаем ни одного сценария», — добавил он.
Кроме того, в первом заседании организации, которое пройдет в Белом доме 19 февраля, не примет участия Александр Лукашенко, хотя Белоруссия подписала необходимые документы. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт объяснила это его плотным графиком — приглашение пришло слишком поздно.