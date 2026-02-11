Лукашенко не примет участие в заседании Совета мира

Лукашенко пригласили на заседание Совета мира, но он не сможет участвовать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет участие в первом заседании Совета мира 19 февраля из-за плотного графика. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, ее слова привел телеграм-канал «Пул первого» .

По ее словам, республику на мероприятии представит глава МИД Максим Рыженков.

«Приглашение на встречу лидеров в рамках Совета мира президенту Белоруссии поступило. К сожалению, мы получили его поздно, рабочий график президента уже спланировали», — объяснила Эйсмонт

Пресс-секретарь Лукашенко добавила, что Рыженков полностью погружен в вопросы региональной обстановки и тему двусторонних отношений Белоруссии и США. Американскую сторону об этом решении уже проинформировали.

Приглашения в новый орган получили и российский лидер Владимир Путин, и Лукашенко. Президент Белоруссии подписал необходимые документы и опроверг слухи, что за участие в организации потребуется внести миллиард долларов.