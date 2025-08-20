Порядка 10 стран выразили готовность направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Это якобы поможет обеспечить гарантии безопасности. В чем заключается план Запада и какой будет реакция России, разбирался 360.ru.

Какие страны хотят направить на Украину своих солдат На саммите в Белом доме Соединенные Штаты взяли обязательства предоставить Украине гарантии безопасности. Около 10 стран выразили готовность направить на Украину войска, чтобы эти гарантии обеспечить. На первом этапе страны Запада помогут военным ВСУ в «обучении и подкреплении». Предположительно, поддержку окажет многонациональная группа, в которую войдут европейские солдаты. Великобритания и Франция готовы направить на Украину «сотни» своих солдат, сообщило агентство Bloomberg. Еще одна часть плана — поддержка со стороны США в обмене разведывательными данными, наблюдении за границами, поставках оружия и средств ПВО. Британия может направить на Украину военных с контингентом «коалиции желающих», это позволит обеспечить воздушную и морскую оборону. Однако солдаты не пойдут на линию боевого соприкосновения, сообщил источник The Guardian. Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что лидеры Японии, Канады, Турции, Новой Зеландии и европейских государств подтвердили необходимость поддержки Украины.

Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT / www.globallookpress.com

Отправят ли США войска на Украину? Американский президент Дональд Трамп исключил отправку своей армии на Украину. Одновременно с этим глава Белого дома указал на интерес Франции и Германии к вероятному размещению собственных контингентов на Украине. Такие шаги не должны вызвать осложнений с Россией, считает Трамп. Он также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины не могут включать ее членство в НАТО. При необходимости США помогут странам в формировании альтернативных механизмов. Американский госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении поставок оружия и денег Украине.

Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Марко Рубио госсекретарь США

Теперь США продают Украине вооружение, но платят за него европейские страны. Они приобретают необходимое ВСУ оружие через программы НАТО.

Фото: Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com

С отправкой европейских войск все не так просто В Евросоюзе считают, что отправка войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности может столкнуться с трудностями, сообщила газета Politico. По данным издания, союзники Украины до сих пор не определили точный характер возможных гарантий, что вызывает разногласия. Один из неназванных чиновников из Европы заявил, что любые войска должны иметь «боевой мандат» для обороны «в случае нападения со стороны России». Однако миссия европейских военных не будет связана с поддержанием мира — эта задача останется за ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер стремятся показать важность своих ролей на мировой арене, но оба сталкиваются с экономическими и политическими трудностями, отметили авторы материала. Это вызывает сомнения в возможности отправки солдат на Украину. «Если учесть, насколько слабы в политическом плане Макрон и Стармер, то нелегко представить, как этот план будет реализован. <…> С экономической точки зрения сейчас нелегкое время», — подчеркнул европейский дипломат.

Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT / www.globallookpress.com

Как отвечать России Россия неоднократно высказывалась против вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории контингентов Североатлантического альянса, напомнил в беседе с 360.ru политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян. Кроме того, официальной информации о готовности ряда стран отправить войска на Украину пока не поступало, хотя нечто подобное озвучивал Макрон. «Интересно, что подобные разговоры ведутся на фоне обсуждения потенциального мира, мирного договора, урегулирования конфликта. Это выглядит как провокация, чтобы, например, Москва выступила с позиции: „Слушайте, о чем мы вообще сейчас договариваемся, если вы хотите нарушить и совершить то, против чего мы изначально выступаем?“» — отметил специалист. Он также добавил, что президент Владимир Путин подчеркивал необходимость решения первопричин украинского конфликта.

А одна из первопричин — желание Украины вступить в НАТО. Опять же, это выглядит как провокация для того, чтобы Москва вообще отказалась от переговорного процесса. Это совершенно неуважительное отношение к интересам России, на что неоднократно обращали внимание: иные государства должны учитывать жизненные интересы России. Это абсолютно нормально и правильно. Норат Аджамян

По словам Аджамяна, многое зависит от позиции российской стороны и ее решительности. Если Россия действительно категорически против ввода иностранных войск на Украину, это нужно обозначит более жестко и явно.

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Представим, что будет заключено мирное соглашение и введут войска. И Украина, например, особенно при действующей власти, захочет взять какой-то реванш. В таком случае просто начнутся такие провокации, которые вообще будут на грани фола, в том плане, что Россия реально может столкнуться непосредственно в реальном бою с регулярными армиями натовских стран. Это очень серьезный вопрос и очень серьезный вызов, на который России нужно обратить внимание», — заключил политолог.